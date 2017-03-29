李明哲遭拘 陸委會：陸應即刻說明通報

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中國大陸國台辦上午證實國安單位拘留調查民進黨前黨工李明哲。對此，陸委會下午表示，要求陸方即刻說明關押地點、所涉法令及限制人身自由時間，並依兩岸共打協議通報。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午在例行記者會中表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。

這是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國大陸官方首度公布相關情況。但馬曉光並未提及李明哲身在何處，也未詳細說明李明哲確切涉嫌違法內容。

對此，行政院大陸委員會下午發布新聞稿指出，陸方應即刻對外說明李明哲關押地點、所涉法令及限制人身自由時間等事項，並依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的通報機制通報，同時盡速安排家屬探視及律師會見，以保障當事人應有權益。

陸委會表示，據家屬告知，李明哲患有高血壓等疾病，請中國大陸有關部門給予妥適醫療照顧，確保李明哲身體健康。

陸委會提到，李明哲自19日失聯至今已11天，政府及民間這段期間不斷對中國大陸提出要求，但陸方至今尚未通報台灣政府或家屬，也未對事件提出具體說明，對此表達高度遺憾。

陸委會表示，台灣社會高度關注本案發展，呼籲陸方與政府溝通，妥善處理，並應儘速具體回應政府及家屬訴求，維護李明哲正當權益，同時避免影響當前複雜敏感的兩岸關係。

另一方面，李明哲妻子李凈瑜昨天表示，丈夫患有高血壓，沒有備用藥品，身體健康會有危險，也非常擔心丈夫在獄中沒有錢可以正常飲食，因此委託海峽交流基金會，將藥物與現金新台幣3萬元轉交陸方。

對此，海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天接受中央社記者電話採訪時表示，藥品已函請中國大陸海峽兩岸關係協會協助轉交陸方相關單位，現金部分需待了解李明哲下落後才能透過適當方式轉交。1060329

(中央社)