陸船違規捕撈 海巡查獲上噸漁獲

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基隆海巡隊10063艇今天上午8時多，在彭佳嶼東北方20浬處，發現中國大陸漁船「浙岭漁69173」正在下網捕魚，海巡立即登船，經清查後船上共有1200公斤漁獲。

海巡隊調查，128噸的「浙」船24日從浙江省溫嶺市松門港出發，船上共有9人，以拖網方式從事作業，對海洋生態影響甚鉅，郭姓船長見事證明確，坦承違規進入中華民國海域捕魚，海巡隊現已連人帶船扣押。

基隆海巡隊將依「兩岸人民關係條例」第32、80條之一及施行細則第42至45條規定，裁處新台幣120萬元至240萬元罰鍰，並函送基隆市政府，將船上漁網、漁具全數沒入並切割、破壞起網設備。

基隆海巡隊表示，今年已裁罰4艘違規陸船，共計660萬元，未來將持續結合淡水、澳底海巡隊，以「區域聯防」方式加強越界陸船取締。1060329

(中央社)