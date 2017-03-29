賽嘉飛行場 屏縣府發全台首張飛行場證
因為起飛場土地問題，一直無法合法飛行的屏東賽嘉飛行場，屏東縣政府今天表示，土地問題已解決，下個月將發出全台灣第1張飛行場證，會有第1家合法業者進駐。
縣府表示，目前核准的飛行時間是每天上午10時至下午2時，試營運3個月後再視情況調整。
其他縣市對於飛行傘運動多半是以臨時飛行證核發，屏東縣是第1個發出飛行場證的縣市。
賽嘉飛行場位於屏東縣三地門鄉，被視為亞洲最佳飛行傘及輕航機的飛行場，經常吸引大批日、韓飛行傘好手，但因起飛場土地是私人所有，加上法令規範不清楚，業者一直無法合法化。
縣府今天表示，目前起飛場土地已由業者取得合法使用權，業者申請多年的飛行場證，縣府昨天核准，近日就會核發，茂管處會再規劃開闢第2及第3飛行場。
縣府表示，屏東縣無動力飛行活動管理自治條例修訂版已送教育部審核，對飛行運動及非法飛行的罰則有更明確的規範。
即將拿到第1張飛行場證的業者蘇沛倫表示，他10年前就曾申請過飛行場證，因土地及法令規章不清楚，他一等就等了10年，在取得合法證照後，會與中華民國航空運動協會合作，至少有10名合格教練協助運作，未來只要天候許可，遊客都可以體驗飛行。1060329
(中央社)
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