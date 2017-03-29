智慧型行動醫療照護系統，減少護理人員辛勞

大仁科大護理系老師蔡馥妃研發的智慧型行動醫療照護系統，以手機、應用程式搭配，讓病人可與護理人員對話，減輕工作負擔。（潘建志攝）

大仁科大護理系老師蔡馥妃研發的智慧型行動醫療照護系統，以手機、應用程式搭配，讓病人可與護理人員對話，減輕工作負擔。（潘建志攝）

高齡化時代，急性醫療與長期照護需求大增，屏東大仁科技大學護理系老師蔡馥妃，研發1款智慧型行動醫療照護系統，利用守護環與手機、應用程式搭配，讓病人可與護理人員對話，減輕工作負擔。預計6月正式上市，與醫院合作試用。

蔡馥妃說，病人原本配戴的傳統手圈，過去病人遇到緊急狀況只能拉病房定點的警鈴；現在改為像手表的智慧守護環，病人將不再受限制，隨時可通知醫護人員身體狀況，醫護人員也可立即回應，增加護病雙方的聯繫機動性。

她說，最佳護病比應為1比6，台灣高達1比13，護理人員嚴重不足。這套系統能解決臨床護理人員不足及遇到困境的問題，減輕護理人員工作負擔及心理壓力，讓工作更有效率，有更多時間關懷病患，提升護病關係及照護品質。

這套系統參加國際發明展，獲獎1金3銀2個特別獎、也在教育部舉辦「智慧機械新革命、邁向數位新世代」亮相。他說，目前已得到企業協助將其商品化，未來可望把守護環的價格控制在1000元左右；也能和醫院以租賃的方式，壓低價格嘉惠更多病患。

(中時)