抗議年改 全教產率領退休教師至教育部訴求

全國教師產業工會29日率領退休教師至教育部抗議年金改革，要求教育部長出面回應訴求，一度發生激烈衝撞。

在經由代表進入教育部協商後，教育部長潘文忠出面，承諾盡所能力保教師的年金改革與公務人員的年改幅度相同，不會出現差異化。（鄭任南攝）

全國教師產業工會29日率領退休教師至教育部抗議年金改革，要求教育部長出面回應訴求，一度發生激烈衝撞。在經由代表進入教育部協商後，教育部長潘文忠出面，承諾盡所能力保教師的年金改革與公務人員的年改幅度相同，不會出現差異化。

(中時)