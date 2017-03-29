清明節將屆 蓮心園包潤餅送獨老
下周就是清明節，民眾除掃墓祭祖外，就是品嘗潤餅，29日蓮心園的身心障礙朋友，為盡一份心力回饋社會，由院生親手將健康的食材，包成一捲捲的潤餅，送給80位鄰近的獨居長者，也陪伴長者提前度過清明節。
29日上午8點不到，蓮心園的院生大家紛紛起床洗手，準備為長輩包製健康的潤餅，有些人負責洗菜、有些人負責切菜。潤餅的食材包涵豬肉絲、高麗菜絲、蛋皮、豆腐等，部分蔬菜更來自庇護農場的無毒食材，以少油少鹽的方式烹煮，降低潤餅對長者的負擔。
起初，院生們還不是很能掌握包潤餅的技巧，但在社區志工及教保員的細心指導下，熟能生巧，潤餅也越包越好，大家用自己的力量回饋社會。29日包製約160份潤餅，由院生親自送往80位獨居長者家中，陪伴長輩品嘗。
蓮心園董事長張田黨表示，清明節是台灣民俗節慶中相當重要的日子，希望藉由習俗節慶，讓蓮心園的院生學習如何包潤餅，同時了解民俗節日的意義，也讓院生能夠用自己的能力，回饋社會大眾對他們的幫助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。