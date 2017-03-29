清明節將屆　蓮心園包潤餅送獨老

蓮心園的院生29日親手包製潤餅，送給附近的獨居長者品嘗，用自己的力量回饋社會。（萬于甄攝）

清明節家戶都會包製潤餅，昨蓮心園特製作少油少鹽的健康潤餅，分享給80位獨居長者。（萬于甄攝）

蓮心園院生昨不僅親自包製潤餅，也將潤餅送往獨居長者家中，阿公阿嬤收到後，都感到相當溫暖。（萬于甄攝）

下周就是清明節，民眾除掃墓祭祖外，就是品嘗潤餅，29日蓮心園的身心障礙朋友，為盡一份心力回饋社會，由院生親手將健康的食材，包成一捲捲的潤餅，送給80位鄰近的獨居長者，也陪伴長者提前度過清明節。

29日上午8點不到，蓮心園的院生大家紛紛起床洗手，準備為長輩包製健康的潤餅，有些人負責洗菜、有些人負責切菜。潤餅的食材包涵豬肉絲、高麗菜絲、蛋皮、豆腐等，部分蔬菜更來自庇護農場的無毒食材，以少油少鹽的方式烹煮，降低潤餅對長者的負擔。

起初，院生們還不是很能掌握包潤餅的技巧，但在社區志工及教保員的細心指導下，熟能生巧，潤餅也越包越好，大家用自己的力量回饋社會。29日包製約160份潤餅，由院生親自送往80位獨居長者家中，陪伴長輩品嘗。

蓮心園董事長張田黨表示，清明節是台灣民俗節慶中相當重要的日子，希望藉由習俗節慶，讓蓮心園的院生學習如何包潤餅，同時了解民俗節日的意義，也讓院生能夠用自己的能力，回饋社會大眾對他們的幫助。

(中時)