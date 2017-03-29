李明哲遭陸扣留 李妻：分享台灣民主無罪

李明哲的妻子李凈瑜籲陸立即釋放先生。（黃世麒攝）

李所任教的北市文山社區大學29日公布兩張照片，指李長期關注人權議題，多年來也都合法入境，要求中方應立即公開關押地點，並立即釋放。（黃世麒翻攝）

民進黨立委何欣純（左）、葉宜津（右）29日要求中國大陸遵照《兩岸司法互助協議》，確保李明哲人權，包括公布李被捕的罪名及拘留地點，以及得請求律師、家屬探視等權利。（黃世麒攝）

我國NGO人權工作者李明哲已證實遭中國大陸扣留，李妻李凈瑜29日拿著先生的照片，出面發表聲明，強調先生長期透過網路與群友分享台灣民主經驗，關懷人權議題，以文明國家的標準「是無罪的」。

根據風傳媒報導，由於此案發生在我方破獲共諜案後，且李的前民進黨黨工身分，讓此案敏感度倍增。事實上，李明哲出身外省家庭，父親是曾參與飛彈研發，身分頗敏感的中科院高級科技軍官，李最早的政治參與，還是新黨青年軍，曾是高唱「大地一聲雷」的黃色憤青。

雖然出身外省家庭背景，李明哲的政治歷程早就由黃轉綠，先後在前主席許信良前妻、前立委許鍾碧霞國會辦公室及陳水扁以總統身分兼任黨主席時期到民進黨社發部服務，並參與2004年陳水扁連任總統之役。

2008年，民進黨下野，李明哲先失業一段時間，2010年，幫蔡英文打新北市長選戰，然後到新竹縣黨部任黨部執行長，也在地方替蔡英文總統的2012大選奔走，執行長卸任後，李才結束民進黨體系內的工作。

(中時)