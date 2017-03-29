桃市消防局：安養院2樓非立案範圍 聯合稽查沒查到

龍潭區私立「愛心長期照顧中心」在2樓非法私設20個床位、超收長者，還用矽酸鈣板遮蔽電梯。（甘嘉雯翻攝）

龍潭區私立「愛心長期照顧中心」在2樓非法私設20個床位、超收長者，還用矽酸鈣板遮蔽電梯。（甘嘉雯翻攝）

龍潭區私立「愛心長期照顧中心」在停電時，使用蠟燭，不慎引發火勢。（甘嘉雯翻攝）

桃園市消防局遭市議員質疑消防安檢不力，消防局29日表示，依照消防法列管，全市1萬7600處場所，其中列管「老人安養院類似場所」合計6大類場所130家，包括安養機構、長期照護機構、老人服務機構及療養院計67家。

消防局表示，龍潭區私立愛心長照中心所申請立案的1樓場所執行消防安檢，惟該場所1樓通往2樓的室內樓梯長期鐵門深鎖，且在1樓及2樓電梯入口處均以矽酸鈣板遮蔽，刻意隱瞞2樓違規使用之情事。又據社會局表示，該中心立案範圍僅為1樓，2樓非屬立案範圍，導致歷次安檢或聯合稽查人員均無法由內部或外觀得知2樓違規使用。

最近一次配合社會局聯合稽查在今年2月21日，1樓消防安檢合格，2016年7月1日不合格，限改包括上半年消防設備未申報、未實施自衛消防編組訓練；同年8月19日複查合格；同年9月2日消防設備室內消防栓水源容量不足，10月12日複查合格。

火災調查人員第一時間抵達現場執行火災調查，並會同內政部消防署及桃園市政府警察局勘察現場，初步起火原因經調查為凌晨0至5時停電，疑似使用蠟燭照明不慎引起，已於3月23日將火災原因調查鑑定書移送檢警單位偵辦。

(中時)