後繼乏力 A股衝高後小跌
新華社報導，延續近期弱勢調整格局，29日A股衝高回落、小幅收跌。當日上證綜指以3,252.86點微幅開低，尾盤滬指收報3,241.31點，較前一交易日跌11.63點，跌幅為0.36％。
深證成指收報10,520.82點，跌42.47點，跌幅為0.40％，與滬指接近。創業板指數表現稍弱，下跌15.16點，跌幅為0.78％，以1,929.20點報收。
滬深兩市暫別近期持續縮量態勢，分別成交2,454億元人民幣（下同）和2,947億元，總量突破5,400億元。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。