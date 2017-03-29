後繼乏力 A股衝高後小跌

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新華社報導，延續近期弱勢調整格局，29日A股衝高回落、小幅收跌。當日上證綜指以3,252.86點微幅開低，尾盤滬指收報3,241.31點，較前一交易日跌11.63點，跌幅為0.36％。

深證成指收報10,520.82點，跌42.47點，跌幅為0.40％，與滬指接近。創業板指數表現稍弱，下跌15.16點，跌幅為0.78％，以1,929.20點報收。

滬深兩市暫別近期持續縮量態勢，分別成交2,454億元人民幣（下同）和2,947億元，總量突破5,400億元。

(工商)