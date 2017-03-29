誤把剎車當油門 劉政鴻妹開車衝撞店家釀2傷

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苗栗縣後龍鎮新港菜市場上午傳出一輛紅色轎車衝進雜貨店意外，肇事女駕駛劉宛梅是苗栗縣前縣長劉政鴻胞妹，疑因倒車失控，先衝撞進雜貨店又撞上對面中藥行，所幸劉女與1名女子只有輕微擦傷。

早上7點許，劉政鴻胞妹劉宛梅駕駛紅色自小客車到後龍新港傳統市場買菜，返程倒車時疑似因太緊張，踩油門直接衝進路口雜貨店，再撞上對面中藥行門柱才停下來。

突如其來的意外，附近民眾嚇得四處逃竄，雜貨店貨物被撞得東倒西歪，現場一片狼藉，還撞毀3輛機車，所幸只有駕駛劉女和1名女子受輕傷。

遭撞店家心有餘悸的說，還好門口有施工用水泥箱涵擋住車輛直衝，「真是嚇壞了」。

肇事的劉姓女駕駛表示，買完菜要倒車時，一時太緊張錯把剎車當成油門才釀禍，警方將進一步調查肇事原因並釐清相關賠償責任。

(中時)