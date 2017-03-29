立委考察台中機場 紛提建言
立法院交通委員會立委今天考察台中交通、觀光建設，首站到台中國際機場，多名立委對機場硬體、聯外交通提出建言，台中市政府爭取調降機場規費，爭取航班、旅客前來。
立法院交通委員會今天考察台中交通、觀光建設，針對台中國際機場的升級、台中捷運工程、鐵路高架化的地下道填平等多項計畫現勘，推動台中地區後續的交通建設升級，考察首站來到台中國際機場。
立委黃國書表示，台中市今年獲選為全球百大旅遊城市，人口也將超越高雄市，但台中機場運量遠不及高雄小港機場，未來新南向政策有很大努力，台中機場在東南亞國家的對飛航線部分只有河內與胡志明市。
黃國書建議，交通部後續應協助台中機場，展開曼谷、新加坡、吉隆坡等主要城市對飛的協調，擴大台中機場的營運效能，讓台中成為台灣國家觀光策略的一環。
立委洪慈庸表示，台中國際機場的硬體及聯外交通不足，在運量方面，桃園、松山機場過於滿載，不論松山機場遷建與否，未來都希望北部的運量能移到台中機場來。
台中市副市長林陵三則表示，市府不斷增加台中機場航線，日本大分縣航班已開通，4月將與名古屋雙向對飛，下月直飛曼谷，新闢航線陸續出爐。
台中市交通局長王義川表示，目前進行雙港輕軌可行性評估，以改善機場交通，未來細部計畫等盼交通部支持。
台中市觀旅局長陳盛山指出，希望機場的落地費及規費能夠再調降，並加速夜間停機坪等機場硬體設施的改善，吸引更多航班。
交通部長賀陳旦表示，配合國際生態旅遊年，藉著新南向政策讓各地展現新活力，今年再度調降起降費，並針對桃園以外機場提供包機獎勵，希望各航空站的設施配合地方政府的行銷能量，結合縣市一起來拚觀光。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。