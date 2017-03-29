立委考察台中機場 紛提建言

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立法院交通委員會立委今天考察台中交通、觀光建設，首站到台中國際機場，多名立委對機場硬體、聯外交通提出建言，台中市政府爭取調降機場規費，爭取航班、旅客前來。

立法院交通委員會今天考察台中交通、觀光建設，針對台中國際機場的升級、台中捷運工程、鐵路高架化的地下道填平等多項計畫現勘，推動台中地區後續的交通建設升級，考察首站來到台中國際機場。

立委黃國書表示，台中市今年獲選為全球百大旅遊城市，人口也將超越高雄市，但台中機場運量遠不及高雄小港機場，未來新南向政策有很大努力，台中機場在東南亞國家的對飛航線部分只有河內與胡志明市。

黃國書建議，交通部後續應協助台中機場，展開曼谷、新加坡、吉隆坡等主要城市對飛的協調，擴大台中機場的營運效能，讓台中成為台灣國家觀光策略的一環。

立委洪慈庸表示，台中國際機場的硬體及聯外交通不足，在運量方面，桃園、松山機場過於滿載，不論松山機場遷建與否，未來都希望北部的運量能移到台中機場來。

台中市副市長林陵三則表示，市府不斷增加台中機場航線，日本大分縣航班已開通，4月將與名古屋雙向對飛，下月直飛曼谷，新闢航線陸續出爐。

台中市交通局長王義川表示，目前進行雙港輕軌可行性評估，以改善機場交通，未來細部計畫等盼交通部支持。

台中市觀旅局長陳盛山指出，希望機場的落地費及規費能夠再調降，並加速夜間停機坪等機場硬體設施的改善，吸引更多航班。

交通部長賀陳旦表示，配合國際生態旅遊年，藉著新南向政策讓各地展現新活力，今年再度調降起降費，並針對桃園以外機場提供包機獎勵，希望各航空站的設施配合地方政府的行銷能量，結合縣市一起來拚觀光。1060329

(中央社)