內蒙古民宅爆炸5死 警逮11嫌

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中國大陸內蒙古包頭市一處民宅25日爆炸，總計5人死亡、25人受傷。當地公安局今天證實，1名在逃犯罪嫌疑人已被抓獲，至今共抓了11名犯罪嫌疑人。事故原因目前仍未有定論。

新華社報導，25日下午1時55分許，內蒙古包頭市土默特右旗溝門鎮北只圖村向陽社區民宅爆炸，造成5人死亡、25人受傷。當地公安機關27日通報，案件涉嫌非法儲存爆炸物品。

土默特右旗公安局（警察局）28日凌晨證實，已抓獲10名犯罪嫌疑人，還有1名犯罪嫌疑人在逃，該在逃犯罪嫌疑人於29日被抓獲。警方至今共已抓獲11名犯罪嫌疑人。1060329

(中央社)