新聞深喉嚨》錯亂！內政部跨界勞動部 葉俊榮帶隊「勞檢」鍋貼役？

中天新聞

「周刊王」報導，進入蔡辦內擔任同屬「勞工階級」的「聘用機要」與「聘用研究員」，每月總加班時數竟動輒超過50小時，甚至飆破100小時！不僅拿不到合理加班費，還得24小時待命。解救血汗勞工的一例一休上路後，最大血汗工廠竟然是總統府嗎？

主計總處公布2016年工業及服務業每人每月總薪資中位數為4萬612元；而勞動部29日也公布「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，發現青年勞工平均月薪為2萬9427元。一半勞工薪水不到40K，青年只有29K，總統府除了酸媒體血汗，沒別的對策？

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替代役變鍋貼役引起爭論，民進黨立委蔡適應表示，106年產業替代役核配企業，「在105年度被檢查出違反勞基法的紀錄」，質疑役政署要怎麼監督產業替代役的勞動權益？對此，內政部回應，未來不排除由部長葉俊榮「親自帶隊」勞檢或訪查實際訓練情況，感覺怪怪的？

柯文哲27日在馬來西亞演講，直言不贊成「去蔣化」，認為台灣瀰漫「我看你不順眼就把你幹掉」的氣氛。這番言論引發民進黨、時代力量批評，民進黨立委段宜康酸柯文哲不懂歷史、不懂文化、「真的很想連任」。柯文哲28日表示，「我們不見得每件事情都跟民進黨一樣，完全跟民進黨一樣，那我去參加民進黨就好了」。柯P不留情的反擊，要和綠營撕破臉？2018選舉，雙方合作變數多多？

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監察院於3月14日的院會中，在全體出席委員無異議的情況下，通過由委員仉桂美、劉德勳的調查，認為去年8月頒布施行的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》有違憲之虞，向大法官提出釋憲聲請。政院發言人徐國勇28日發表一份措詞強烈的聲明，連用了8次遺憾，民進黨團更是強力砲轟，是否印證柯文哲說的「我看你不順眼就把你幹掉」？

大陸國台辦29日證實，李明哲以「涉嫌從事危害國家安全活動」名義遭到逮捕。李明哲在3月19日從澳門入境大陸就失蹤，海基會接獲家屬通報後，20日發函海協會，請對岸有關單位全力協尋。民進黨團幹事長葉宜津也透露，陸委會、海基會從事件發生開始，已經發函三次以上到中國大陸，但是都沒任何回應。從去年520至今，陸委會、海基會一直無法發揮連繫溝通作用，如今更成了聾啞單位？

英國首相梅伊29日正式啟動脫離歐盟程序，展開為期2年的脫歐談判。就在梅伊啟動脫歐的前一天，蘇格蘭議會以69票對59票通過二次獨立公投。梅伊要如何處理？英國即將四分五裂？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)