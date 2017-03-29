清明連假碰上兒童節 新營鐵道園區五分車免費搭

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清明連假碰上兒童節，新營鐵道文化園區開放國小以下孩童，免費搭乘戀戀五分車。（新營鐵道文化園區提供）

新營鐵道文化園區五分車歡慶兒童節，在清明連假4天招待國小以下兒童，免費搭乘戀戀五分車、參觀糖福印刷創意館等，讓爸媽帶著孩童享受懷舊產業文化之旅，讓孩子度過一年一度的兒童節。

(中時)