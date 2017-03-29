新竹空軍基地年底開放 林智堅盼再創旅遊高峰
新竹空軍基地預定今年11月開放民眾參觀，市長林智堅29日專程北上拜訪空軍司令沈一鳴，針對相關配套事宜進行討論，雙方多年來透過大型活動，累積良好默契，盼再創參觀高峰。
新竹空軍基地是國內幻象2000戰機隊重要駐紮點，平日就吸引不少軍事迷關注，搶拍升空英姿，前年基地開放參觀，吸引17萬爆量人潮，另曾合辦叫好叫座的黑蝙蝠路跑賽，戰機魅力無窮。
林智堅表示，市府和499聯隊具有密切的「夥伴關係」，林智堅市長說，前年開放時，市府和499聯隊合作規劃8處停車點、135輛巴士接駁服務，降低交通影響，更首創巿民搶先看幻象戰機表演，得到民眾好評。
空軍司令沈一鳴曾擔任499聯隊長，與新竹淵源不淺，對於和市府合作城市行銷，沈一鳴表示期待且樂觀其成，也歡迎全國民眾屆時一起來到新竹市，參觀空軍基地，體驗城市的美好。
林智堅表示，新竹空軍基地預定11月25日開放民眾參觀，預期再次引發熱潮，他對今年開放很有信心，市府將協助規劃交通疏導措施，讓民眾參與活動更加順利。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。