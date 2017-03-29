新竹空軍基地年底開放 林智堅盼再創旅遊高峰

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新竹市長林智堅（左）29日造訪空軍司令沈一鳴（右），共議年底新竹空軍基地開放事宜。（徐養齡翻攝）

新竹空軍基地預定今年11月開放民眾參觀，市長林智堅29日專程北上拜訪空軍司令沈一鳴，針對相關配套事宜進行討論，雙方多年來透過大型活動，累積良好默契，盼再創參觀高峰。

新竹空軍基地是國內幻象2000戰機隊重要駐紮點，平日就吸引不少軍事迷關注，搶拍升空英姿，前年基地開放參觀，吸引17萬爆量人潮，另曾合辦叫好叫座的黑蝙蝠路跑賽，戰機魅力無窮。

林智堅表示，市府和499聯隊具有密切的「夥伴關係」，林智堅市長說，前年開放時，市府和499聯隊合作規劃8處停車點、135輛巴士接駁服務，降低交通影響，更首創巿民搶先看幻象戰機表演，得到民眾好評。

空軍司令沈一鳴曾擔任499聯隊長，與新竹淵源不淺，對於和市府合作城市行銷，沈一鳴表示期待且樂觀其成，也歡迎全國民眾屆時一起來到新竹市，參觀空軍基地，體驗城市的美好。

林智堅表示，新竹空軍基地預定11月25日開放民眾參觀，預期再次引發熱潮，他對今年開放很有信心，市府將協助規劃交通疏導措施，讓民眾參與活動更加順利。

(中時)