員林國宅商城改建健身中心 住戶抗議激動下跪
員林市規模最大「員林國宅」1995年建成後 ，地上和地下1樓商城，乏人問津，去年6月以3.49億元標出，業者計畫變更健身中心，住戶不滿，赴縣府吶喊「收回標案」又轉赴議會陳情，縣府表示，未完成變更使用程序先動工部分已經開罰，至於回收標案，權不在縣府。
員林國宅16樓、上千住戶，838住戶共持地下2樓甲、乙區318個停車格，96戶一般商戶共持丙區220個停車格，地下1樓因長期閒置，成了住戶免費停車場。
員林市升格後，商機看漲，閒置20多年國宅商城去年終於標出去，產權從營建署移轉業者名下，業者計畫經營健身中心，去年12月20日和今年1月24日申請使用異動，在未取得同意下先施工，住戶不滿停車空間受擠壓，也怕改建造成「維冠第二」。
今天住戶在議員曹嘉豪、張雪如、游正雄、葉麗娟、劉惠娟和曾世勇等陪同，赴縣府抗議，得知議會正召開臨時會，戰場轉到縣議會，還激動下跪。
縣長魏明谷接陳情書，表示台灣是一個法治的國家，法律並不是個人說了就可以，體會住戶心境，住戶的生命財產依法決不放縱，因為縣府承擔不起這個責任，之前與相關單位前往現勘後要求停工，改善期限訂於4月14日，期間也盡量協調，希望以和為貴，和氣生財，創造員林國宅雙贏的局面，不只是員林國宅，而是整個員林市都贏。
至於住戶訴求回收標案，工務處長林漢斌表示，招標和底價都是營建署制定，縣府只是代營建署執行，回收權不在縣府。
關於工程爭議，建設處副處長劉玉平指，完成變更使用程序才能施工，業者使用到大樓公共空間，須先取得大樓管委會同意，尚未核發執照，業者先行開動工，已經開罰，目前1周3次稽查，未發現異狀，業者4月14日前若不能取得執照，會依法要求恢復原狀。
(中時)
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