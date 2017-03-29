員林國宅商城改建健身中心 住戶抗議激動下跪

員林國宅住戶不滿地下1樓被改建，赴縣府抗議。（吳敏菁攝）

員林國宅住戶轉赴彰化縣議會陳情。（吳敏菁攝）

員林國宅住戶地下1樓商城去年6月標售出去，住戶赴縣府、議會抗議，縣長魏明谷接下陳情書。（吳敏菁攝）

員林市規模最大「員林國宅」1995年建成後 ，地上和地下1樓商城，乏人問津，去年6月以3.49億元標出，業者計畫變更健身中心，住戶不滿，赴縣府吶喊「收回標案」又轉赴議會陳情，縣府表示，未完成變更使用程序先動工部分已經開罰，至於回收標案，權不在縣府。

員林國宅16樓、上千住戶，838住戶共持地下2樓甲、乙區318個停車格，96戶一般商戶共持丙區220個停車格，地下1樓因長期閒置，成了住戶免費停車場。

員林市升格後，商機看漲，閒置20多年國宅商城去年終於標出去，產權從營建署移轉業者名下，業者計畫經營健身中心，去年12月20日和今年1月24日申請使用異動，在未取得同意下先施工，住戶不滿停車空間受擠壓，也怕改建造成「維冠第二」。

今天住戶在議員曹嘉豪、張雪如、游正雄、葉麗娟、劉惠娟和曾世勇等陪同，赴縣府抗議，得知議會正召開臨時會，戰場轉到縣議會，還激動下跪。

縣長魏明谷接陳情書，表示台灣是一個法治的國家，法律並不是個人說了就可以，體會住戶心境，住戶的生命財產依法決不放縱，因為縣府承擔不起這個責任，之前與相關單位前往現勘後要求停工，改善期限訂於4月14日，期間也盡量協調，希望以和為貴，和氣生財，創造員林國宅雙贏的局面，不只是員林國宅，而是整個員林市都贏。

至於住戶訴求回收標案，工務處長林漢斌表示，招標和底價都是營建署制定，縣府只是代營建署執行，回收權不在縣府。

關於工程爭議，建設處副處長劉玉平指，完成變更使用程序才能施工，業者使用到大樓公共空間，須先取得大樓管委會同意，尚未核發執照，業者先行開動工，已經開罰，目前1周3次稽查，未發現異狀，業者4月14日前若不能取得執照，會依法要求恢復原狀。

(中時)