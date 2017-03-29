龍潭天然氣電廠換前瞻建設？地方及市府反對
台電公司規畫在龍潭區高原里的新桃供電區營運處龍潭超高壓變電所，設置天然氣發電機組，預計2023年運轉，桃園市環保局、經發局29日進行專案報告，市議員徐玉樹、魯明哲、舒翠玲、梁為超等人質疑，其他縣市都不願接納的電廠，桃園卻敞開雙手歡迎，議員懷疑市府是以此條件交換前瞻建設，市長鄭文燦透過新聞稿駁斥，這種惡意抹黑不足為取，市府也反對設置高原發電廠。
徐玉樹指出，桃園市為工業重鎮，一向空氣品質不佳，市府卻在水源保護區建立火力發電廠，根本是自打嘴巴，他更懷疑，市府用發電廠換取前瞻計畫經費，根本是對市民「左手給糖、右手割肉！」
鄭文燦表示，他23日在龍潭市政座談，已明確表態反對新設龍潭電廠，也與中央政府、台電公司，多次表達居民心聲與反對立場，行政院政委張景森已答覆會將此案暫緩。
環保局長沈志修答詢時表示，由於電廠選址是中央權責，地方政府只能表達反對立場、嚴加監督，市府反對在龍潭高原設置天然氣發電廠，傾向鼓勵在已通過環境影響評估的大潭電廠增設複循環機組，也會在嚴格監督下，減少汙染物排放。
(中時)
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