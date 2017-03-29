再拚第2胎？ 林心如甜笑首回應
女星林心如年初生下愛女，產後2個月就神速恢復身材，近日復出開工，就忙著和好友蘇有朋宣傳新片《嫌疑人X的獻身》，昨（28日）結束大陸行程返台，在機場被問到有無打算拚第二胎，她也首度回應了。
據《鳳凰娛樂》報導，林心如昨從北京返台，氣色看來很好，被問到這次為了工作離家6天，是否有和女兒視訊以解相思情，林心如僅低頭一笑說謝謝。另外，老公霍建華日前曾在節目鬆口談到「之後會慢慢減少工作量，可以考慮生第2胎」，而林心如被問此話題，僅笑而不答，並透露今年工作還是很多，看來想聽到男神女神公布二胎喜訊，還要再等等。
(中時電子報)
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