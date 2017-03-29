陪妻抗癌好男人形象崩解！渡邊謙驚爆出軌

《週刊文春》預告爆渡邊謙不倫戀。（圖／翻攝自週刊文春推特）

渡邊謙去年和老婆南果步雙雙罹癌，最後抗癌成功。（圖／達志影像）

57歲日本男星渡邊謙2005年二婚娶小4歲女演員南果步，去年渡邊謙罹患胃癌，南果步也不幸得到乳癌，幸好兩人都屬初期，及早接受治療後，夫妻倆順利挺過生命難關，感情更堅固，成為一段佳話，沒想到八卦雜誌預告明(30日)將大爆料渡邊謙在美國有小三的醜聞，好男人形象崩解引起網友熱議。

《週刊文春》稍早預告明將大爆渡邊謙出軌八卦，指今年2月18日，渡邊謙拋下位於三藩市的南果步，獨自前往紐約，與一名36歲圈外女子A女在中央公園牽手約會，2天後兩人又現身中華料理店，媒體更稱掌握多張渡邊謙和小三親密照片，包括遊車河幽會、兩人臉貼臉等，親密關係不言而喻。

報導指出，渡邊謙與A女2013年在大阪認識，兩人保密措施做得好，連渡邊謙身邊工作人員都從未聽說此事，但對於出軌傳聞，渡邊謙所屬事務所暫不回應，A女也拒絕說明。

(中時電子報)