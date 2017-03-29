全台僅2名額！南門所警員程韋喬赴美接受反恐課程
台南市警二分局南門所警員程韋僑擁有中高級英檢程度，曾在澳洲取得碩士學位，最近獲警政署核准，成為全台兩位獲選以台灣警察身分前往紐約市警局進修的警察之一，5月中旬將赴美接受反恐主義等訓練課程。
37歲的程韋僑年輕時是職業軍人，服役5年10個月，曾在國防部電訊發展室學習過摩斯密碼，退伍後跑到澳洲取得資訊相關科系碩士學位，也奠定他的英文基礎。
程韋僑2015年回台參加警察特考，順利考取警察，在台南市警二分局南門派出所服勤，得知警政署最近釋出公假出國進修機會，儘管是自費，他仍積極爭取。因為擁有中高級英檢程度，讓他在警政署的審核中過關，成為全台唯二受派紐約市警局受訓的警察。
紐約市警局是美國規模最大的警局，NYPD名號不時出現在好萊塢的警匪電影中，程韋僑5月中前往受訓12天，除了免上課費用與公假出國外，其餘食宿需自理，他初估需花費10萬。
程韋僑年輕時就熱心參與公益事務，他在大學時簽署骨髓捐贈，最近配對成功，立刻到醫院抽了10幾小時的血液，捐出骨髓，不擔心是否會有後遺症。
「恭喜了，要為台灣警察爭光啊」程韋僑對即將前往紐約進修預防犯罪與反恐課程感到興致勃勃，但期盼警政署或台南市警察局能夠站在鼓勵基層出國進修立場，給予部分的公費補貼。
(中時)
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