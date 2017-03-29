五月天大安開唱！鄰居文化大學神看板「不打擾 是我們的溫柔」
五月天成軍20周年，今晚將重返當年出道時首度登台的大安森林公園，晚間7時將準時於音樂露台免費開唱；不過，由於現場座位區僅能容納約800人，一早就湧現上千名歌迷守候，目前現場已聚集超過4000人，預計周邊將湧進上萬人。
文化大學推廣教育部正好鄰近大安森林公園旁，由於目前進入期中考周，不少班級晚間也將進行考試，校方特別製作別具巧思的看板，鼓勵應考學生專注、其他同學也應體諒。
「不打擾，是我們的溫柔。」文大校方巧妙融合五月天經典歌曲《溫柔》歌詞，作為看板標語，同時貼心為前往現場觀賞演唱會的指引方向。看板已趕在天色漸暗、氣氛漸濃的稍早正式點亮，為趕路「五迷」們用LED燈「溫柔」指路。
這個創意看板已經吸引不少路過民眾駐足，並爭相合影留念，文大校方笑說，由於進修學士班正在期中考，希望藉此溫柔鼓勵學生互相體諒，專心應考、考完再前往現場。
(中時)
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