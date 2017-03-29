被遺忘的台南文化 百貨藝廊重現老式理容院風貌

台南老式理容院走過40、50年仍然營業，後排由左至右包括國安街的偉群、吳園附近的美娜士、安平區的華谷、中西區城隍廟的美樂士與赤嵌樓新男美等理容院6位老師傅，29日齊聚述說數十年來理容院從繁華到沒落的歷史。（程炳璋攝）

曾敬淳是理容院二代負責人，三年前開始投入相關文史收集，在這次展覽中提供部分資料。（程炳璋攝）

台南的老式理容院密度高，曾敬淳整理列出分佈圖。（程炳璋攝）

想體驗早期台南人的庶民生活嗎?有個地方仍活生生的存在，台南市舊城區尚有30餘家老式理容院仍在營業，少見年輕人，卻是阿公們的最愛，台南新光三越小西門藝廊收集11家仍營業的理容院老照片與古董設備展覽，給民眾有如回到50年前的台灣。

多數年輕人想剪個流行的髮型，會選擇髮型設計店，但在光復初期的台灣，不管是西裝油頭還是霸氣的山本頭，老式理容院都曾創造出早期台灣社會的儀容流行。

光復初期的台灣，女性還不常拋頭露面，坊間的理容院以服務男士為主，與家庭理髮店不同，理容院與理髮院從修臉、洗眼、刮鬍、修指甲到剃頭等服務全包，一次起碼需要一小時以上，有如一家男性SPA館。

台灣早年因為殖民與戰爭，理髮廳兼具三國特色，老式的理容椅傳自西方，山本頭的電棒燙源於日本，洗眼、掏耳的服務是大陸福州習俗，融合成為台灣獨有的理容文化。傳承50年至今，傳統的技術與陳設幾乎不變，有如活的博物館。

台南市有別於其他城市，舊城區仍保有高密度的老式理容院仍在營業，店內的理髮設備反應早期台灣的庶民生活，店家老師傅都在60歲以上，上門都幾乎都是阿公級的客人。

這次協助新光三越小西門策展的是理容院二代負責人曾敬淳，她從小在理容院長大，看著這些擁有50年歷史的老店逐漸凋零，許多老師傅都嘆息過兩年就要退休，她獨自收集著各項理容文化資料，希望老產業獲得新生。

這回受到連鎖百貨業的青睞，有11家老式理容院文物展，將在新光三越小西門店連通道展出26天。

(中時)