台茂為母親節暖身 明起春彩購物節

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台茂購物中心明 (30)日至4月26日推出「春彩購物節為母親節檔期暖身，除全館購物累計滿6,000元送好禮，也搭配18家銀行信用卡滿額禮。

台茂購物中心表示，首14日1樓化妝品、香氛、4樓內衣等專區，單筆滿3,000元送300元特別商品券，首6日再加碼滿1萬元送200元。

台茂指出，明日至4月20日在3、4樓女裝區單筆消費滿3,000元，就送400元，但其中200元僅適用鞋區。

此外，台茂也推出兩波專屬卡友禮，凡MORE利卡友或台茂聯名卡友當日消費滿999元，憑卡及同卡號發票即可兌換。

(工商)