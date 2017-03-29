墾丁音樂季開跑 警方全力進行交通疏導

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屏縣警局為讓連假交通順暢，將進行調撥車道管制。(屏縣警局提供)

4月清明節連假適逢墾丁春天音樂季，根據屏東縣警局統計，每年連假期間預計都將有數萬人次南下墾丁地區，警方將參照往年春節連續假期交通疏導模式，實施調撥車道管制。

屏縣警局交通隊表示，屆時南下自枋寮建興五岔路(臺1線435K)至加祿村(臺1線445K)，北上自加祿村(臺1線445K)至建興五岔路(臺1線435K)，調撥車道期間，以185線 (沿山公路)作為替代道路。

至於屏北地區的新興旅遊景點山川琉璃吊橋道路分層管制部分，瑪家鄉端交通疏導管制措施以停車場總量管制方式為交通疏導原則，當原住民文化園區停車場容量達8成滿時，會提前於自立路牌坊前設置民眾車輛管制點，除當地居民外，會管制遊客車輛進入。

三地門鄉接駁車動線全線屆時將保持暢通，吊橋出口至接駁車上、下車點會擺放交錐以人、車分流方式區隔行人與車輛動線，並設置大型導引標誌牌面，讓搭車民眾迅速到達指定位置，並在接駁車動線周邊派員加強交通疏導及針對違規停車加強勸導取締。

屏縣警局特別呼籲民眾勿酒後駕車，強調將在連續假期編排防制酒駕、疲勞駕駛路檢勤務，並協請屏東監理站派員實施「監警聯合稽查」共同取締改裝車、無牌超跑等車輛。

(中時)