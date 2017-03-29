電不夠用 台電計畫永安溼地北側擴廠
國內用電量不斷攀高峰，加上10年內陸續有發電機組除役，台電公司計畫在高市永安溼地北側擴廠，增加燃氣機組；近年因黑面琵鷺造訪而聲名大噪的永安溼地，只是暫列國家重要溼地，值此用電孔急之際，妾身未明的永安溼地何去何從？再度陷入經濟發展和生態保育的難題。
29日下午2時，永安區公所召開一場說明會，邀集營建署、台電公司、保育團體、地方人士，針對永安暫定國家重要溼地再評定，提出意見。
崑山科技大學環境工程所翁義聰研究團隊指出，永安溼地過去是鹽灘地，形成溼地之後，已觀察到近170種候鳥棲息，紅樹林、茄苳植物生態相也豐富，且每年超過100隻黑面琵鷺度冬，吸引全球愛鳥人士目光，生態發展潛力無窮，建議劃出至少41.25公頃列入國家重要溼地。
但永安溼地的主人是台電公司，台電擴廠計畫在緊鄰溼地北側將增建3至4組燃氣機組，興達港發電廠長楊仁和表示，用電量不斷攀新高，卻有發電機組除役，不增建擴廠，未來無法因應用電量需求。
他強調，劃出40多公頃變保育溼地，對台電是財產損失，考量經濟和生態兼顧下，勉強同意撥地劃為國家溼地以保護環境。
地方一致反對列國家溼地，永安養殖協會理事長蘇益生說，白鷺鷥、夜鷺常捕食魚塭的魚，帶來損失，且候鳥也是禽流感最大威脅，溼地不利於養殖業。永安、茄萣里長也投下反對票，表示沒有不愛護環境，這塊地方只需要規劃成生態公園，無須拉高成為國家溼地，變成溼地對地方發展綁手綁腳，一點幫助也沒有，異口同聲「有需要那麼多溼地嗎？」
高雄野鳥學會理事長林世忠表示，溼地是國家環境重要指標，今年過境台灣黑面琵鷺增加1成多，環境是國家的門面，溼地也可帶來觀光財，與經濟發展不衝突，就看怎麼做。
(中時)
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