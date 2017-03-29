隊友抬轎成功 艾德溫環台賽南投稱王

美國伊盧密隊的艾德溫（Edwin Avila）今天在車隊戰術運用，由隊友全力抬轎下，擠進領先集團，並靠較佳的衝刺技巧率先衝線，在環台賽南投縣站拿下單站冠軍。

2017國際自由車環台賽－南投縣站，今天從南投縣政府出發，經集集風車花園、復旦池石碑、南投縣警察局、玄奘寺，到終點日月潭向山遊客中心，全長共166.56公里，坡度雖不算陡，但全程起伏不斷，對選手的速耐力來說是場考驗。

隨著比賽接近尾聲，各件領騎衫的競爭逐漸白熱化，在分秒必爭的強況下，各隊使出渾身解數，讓第4站才出發約1公里，一組4人的領先集團就先形成。

第1個衝刺王搶分點後，變成3人領先集團，一直到約135公里處被主集團吞沒，讓戰況回歸原點；最後一個登山點前，另一個領先集團成形，過登山點後艾德溫和另3人加入，形成7人領先集團。

7人領先集團衝終點時，艾德溫以較佳的衝刺技巧，繼首站後再添1座單站冠軍，同時也以積分45分，在衝刺王排名第1，但象徵總成績領先的黃衫落入總成績11小時23分56秒的日本右京隊車手班哲明（Benjami Prades）手中，他也是目前登山王（紅點衫）主人。

艾德溫透露，第3站他太早發動攻擊，隊經理在第4站賽前便對他下達「不要攻擊」的指令，要他由隊友康納（Connor McCutcheon）、格里芬（Griffin Easter）、賽門（Simon Pellaud）和卡麥隆（Cameron Piper）各司其職負責抬轎，他只要終點前卡到較佳位置火力全開就對了，所以「這個榮耀是屬於全隊的」，艾德溫說。1060329

(中央社)