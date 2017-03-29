資方建議勞工適用勞基法 可分藍領白領

勞動部今天下午邀請各界提供針對勞動基準法施行細則草案意見。會中資方代表提出勞工可以分為藍領跟白領階級，可規定白領階級在產業的平均薪資幾倍以上，就可以排除勞基法。

日前勞動部預告勞基法施行細則草案，明定特休部分除了有3種給假方式外，其工資結算的日期，也明定需在年度終結的原約定工資給付日或終結後的30天內發給等。不過外界仍有許多問題，因此勞動部今天下午召集各界召開研商會，希望聽取各界意見。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，施行細則草案並未解決實務上的問題，包含約定休息日出勤等。戴國榮說，勞工特休假部分是否可以遞延、折算工資、休息日工時跟工資計算等部分，希望勞動部可以有統一明確的規範。

台北市美國商會代表則指出，希望特休假部分可以有更多彈性，像是可以遞延，且要求勞工必須要主動排定。代表工商協進會出席的律師陳業鑫也主張，特休開放遞延且勞工以休畢為原則。

除了施行細則的部分，資方代表也提出希望加班費計算方式可以簡單化、放寬加班時數上限、擴大變形工時適用對象跟增加變形工時的態樣等，不過勞方除了對加班費計算簡單化沒有表示意見外，其餘都持反對立場。

資方跟學者也提出休息日做一計四部分應該只有工資部分，納入加班工時計算則應以實際工時為原則。

美國商會會中更拋出，勞基法這套西裝要給大家穿，不是大家都可以合身的，建議勞基法是要保障低層員工，可以考慮將勞工分為藍領跟白領階級。如果白領階級的薪資在產業的平均薪資幾倍以上或具有管理職，就可以排除適用勞基法。

勞動部次長廖蕙芳說，各界在會中提出的問題有些已經不是施行細則可以處理的，但是這些聲音都會記錄下來，未來不管在施行細則或周休二日實施上都是參考依據。1060329

(中央社)