賈桃樂開分館 職涯探索超方便

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勞動部勞動力發展署為推動職涯教育，在苗栗地區設立「賈桃樂學習主題館-聯大分館」今天開幕，提供學生職涯探索服務，提升自信與能力，以便順利與就業市場接軌。

勞動力發展署桃竹苗分署3年多前在新竹成立「賈桃樂學習主題館」是全國首座推廣全民全齡的職涯學習主題館，開館至今累積逾6萬人次參訪，為讓更多大專院校學生利用這項資源，分署首度與國立聯合大學合作在校內成立分館，今天舉行開幕儀式。

「賈桃樂」取名台語諧音「呷頭路」，將辦理職涯概念推廣系列活動，協助青年提前做好就業準備。包括勞動力發展署桃竹苗分署副分署長賴家仁、苗栗縣副縣長鄧桂菊、聯大校長蔡東湖、副校長侯帝光等人共同為聯大分館剪綵揭幕，學生並裝扮成律師、空姐、廚師等職人歡迎在地青年探索職業、規畫職涯。

「賈桃樂學習主題館-聯大分館」設於聯大資工系1樓，館內配置有互動式模擬變裝、面試情境模擬區、職涯影音播放、特色產業產品展示、個別職涯顧問諮詢服務、履歷撰寫等設施。

聯大校長蔡東湖指出，近年來持續與勞動部積極合作推動職涯概念，提升學生就業能力，未來聯大分館將安排多場職涯課程，包含履歷撰寫教學、描繪生涯藍圖、職場軟實力、自我行銷、面試摸擬、職場人際管理、產業趨勢與職涯發展等；還有職業體驗課程，包括不織布蛋糕甜點DIY、網路商品攝影技巧等，讓參與學生由手作課程了解職業。

校方表示，聯大分館歡迎鄰近國、高中學生參訪，讓職涯教育往下扎根，洽詢電話(037)381242；此外，聯大生涯發展與諮商輔導中心也提供職涯預約輔導，提供個別職涯諮詢，讓學子能找到對的工作、選對的企業，進而圓自己的夢。1060329

(中央社)