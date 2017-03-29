傳新疆伊犁上週發生2次暴恐事件

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中國人權民運信息中心今天指出，大陸新疆伊犁的昭蘇縣和霍城縣上週先後發生2次「暴恐」事件，期間曾有槍戰發生，傷亡情況不詳。

不過，這項訊息有待大陸官方證實。

中國人權民運信息中心指出，這兩起「暴恐」事件可能與境外「暴恐」人員攜帶武器潛入伊犁有關。

「暴恐」事件發生後，有關當局急調1000名武警到達伊犁戒備，而伊犁各地的2萬多名公安、武警和民兵昨天召開了反恐防暴誓師大會。1060329

(中央社)