川普無視百年傳統 婉拒國民隊開球邀約
美國職棒大聯盟（MLB）華盛頓國民隊今天宣布，美國總統川普不會為他們4月3日對上邁阿密馬林魚的主場開幕戰開球。美國元首常為大聯盟比賽投出開季第1球，這傳統已逾百年。
美國政治新聞網站Politico曾報導，川普可望到場參與開幕戰，不過國民隊表示，「由於行程衝突，川普總統無法出席開幕戰」。
美國總統為「國球」開幕戰開球的傳統已延續了100多年，前總統歐巴馬和小布希 （George W. Bush）都曾於2010年和2008年親臨國民隊主場國民球場（Nationals Park），為新賽季揭開序幕。
這項傳統始於1910年，當時的美國總統塔夫脫（William Howard Taft）為華盛頓參議員隊投出第1球。此後，共有13位總統曾為華盛頓區大聯盟開幕戰開球。
蓋洛普民意測驗中心（Gallup）26日公布的民調顯示，川普支持率僅剩36%，再創新低；去年11月大選，川普在華盛頓特區的得票率僅4.1%。（譯者：中央社劉文瑜）1060329
(中央社)
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