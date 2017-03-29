大學考招案分階銜接 明年申請時程往後延

招聯會今天通過大學考招調整案，將採分階段銜接，高二生明年申請入學時程就會往後略延，高一生考學測時可能只需要考4科。

大學招生委員會聯合會2月召開常務委員會，討論預計110學年上路的考招新制，會後決議，未來考科改為新型學測（X）和分科測驗（Y），仍維持兩次分發，新型學測考5科，大學可從國英數社自5科中最多任選4科採計，分發入學採計X、Y加上術科，最多採計5科、最少採3科。

大學招生委員會聯合會今天召開會員大會，會中通過大學考招調整案，預計搭配十二年國教新課綱的大學考招案制度，將採「現況微調精進」和 「分階段銜接」原則，從現況逐步調整，並精進各項配套措施，強化與新制接軌以減少衝擊。

大學招聯會發言人唐傳義表示，107學年起，申請入學時程將分階段、逐步延後，因此今年高二學生就會受到影響，申請入學時程會略往後延，但還會在高三課程結束前，直至110學年，才會完全延後到高三下課程結束，希望逐步改善現行高三下學期學習不完整問題。

為降低應考壓力，唐傳義指出，招聯會研議自108學年先試辦，鼓勵學校將學測成績採計由現行最多5科，調降為最多4科，未來還會以調降為採計最多3科為目標，而現行只要有1科0分就不能參加申請，部分校系篩選也會看總級分，108學年開始試辦學生有1科0分還是可申請，學校不採計5科總級分，現行國二生適用，而這些方案都會在110學年正式推動。

未來大學申請入學將採計新型學測和綜合學習表現，唐傳義表示，申請入學第二階段綜合學習表現（書審資料及校系自辦甄試）合計至少占50%，並以學習歷程檔案取代現行書審資料，以簡化學生準備資料的負擔，107學年開始試辦搭配學習歷程檔案資料庫啟用及招生專業化發展。

唐傳義表示，107學年起會開放校系試辦，將學習歷程檔案資料納入申請入學第一階段檢定或倍率篩選，同時研議也會研議當考科數目降低後，可能增加同分情形的適當篩選機制；而大學考招方案之後將由教育部審議，希望今年就能公告。1060329

(中央社)