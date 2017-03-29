參賽前車禍 李鵠傳人蛋糕大賽奪銀

我要評比

李鵠餅店第4代傳人郭崇志，前往美國參加藝術蛋糕比賽前夕發生車禍，但他忍痛復健，以「美國老鷹」造型蛋糕榮獲銀牌。

就讀經國管理暨健康學院餐旅管理系大三的郭崇志，原訂3月中赴美參加聖地牙哥蛋糕協會舉辦的藝術蛋糕大賽，但不幸賽前4個月發生車禍，雙手骨折，郭崇志忍痛熬過復健煎熬，以盤旋基隆港上空的老鷹為靈感，創作「美國老鷹」造型蛋糕，獲得評審青睞，奪下銀牌。

基隆市長林右昌下午在教育處長陳素芬陪同下接見郭崇志，林右昌仔細聆聽郭崇志參賽歷程與創作構想，並讚揚他面對逆境堅持不懈的精神。郭崇志則感謝父母栽培和鼓勵，讓他能適性發展，並經由師長的細心指導，順利取得佳績。

林右昌表示，基隆市10月將舉辦城市產業博覽會，日前經國管理暨健康學院校長到訪，他建議學校能發揮餐飲專業，運用在地食材並結合學生創意，創作更多基隆特色甜點。1060329

(中央社)