太大不能併 歐盟擋下英德交易所合併案

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歐洲聯盟（EU）今天擋下倫敦證券交易所和德意志交易所（Deutsche Boerse）的超大型合併案，因競爭疑慮和英國脫歐效應而受阻。

歐盟競爭事務執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）聲明表示：「雙方都未能提供化解我們對競爭疑慮所需的補救之道。」

在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）上月表示，他們拒絕歐盟要求處分持有的義大利交易平台MTS多數股權後，外界普遍預期歐盟的這項決定。1060329

(中央社)