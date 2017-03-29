馬英九：有政黨不想發展兩岸關係

前總統馬英九今天表示，過去兩岸服貿協議因太陽花學運中止，政治阻礙了經濟發展，政府當時擬出兩岸協議監督條例草案，到現在都沒有通過，「有政黨不想發展兩岸關係」。

馬英九應邀到南投縣埔里鎮的國立暨南大學為通識講座演講，題目為「中華民國在國際社會的新角色」，暨南大學前校長張進福及現任校長蘇玉龍都到場歡迎，而超過500名的學生也擠爆舉辦講座的方形劇場，同學們都想一睹馬英九風采。

學生問到對青年低薪的看法，馬英九說，台灣的產業結構需要轉型，他擔任總統時推動的兩岸服貿協議，卻因太陽花學運而中止，「政治阻礙了經濟發展」，政府在推動服貿時舉辦了多場說明會，也擬出了兩岸協議監督條例草案，但直到現在都沒有通過，他認為，「有政黨不想發展兩岸關係」。

學生提問對現今兩岸關係的看法，馬英九說，他先前在訪美時就曾期盼對岸讓台灣參加今年5月的世界衛生大會（WHA），因為台灣和大陸都有禽流感的問題。

他也談到，擔任總統時提出兩岸互不承認主權、互不否認治權的主張。

馬英九在演講時提到，暨南大學重視國際化及僑生，他特別舉擔任台北市長時的例子指出，印尼大海嘯時募集到物資，卻無法進入災區，後來是藉由僑生校友的協助才能將物資運到當地，進行救援。

談到中華民國在國際社會的角色，馬英九認為，台灣可以扮演和平的推動者、人道援助的提供者、文化交流推動者及新科技與商機的創造者、中華文化的領航者，在和平的推動者方面，他以自己擔任總統時推動的東海和平倡議為例，說明台灣需要和周邊國家維持良好的關係。

在人道援助的提供者方面，馬英九說，台灣在海地大地震、日本東北大地震時都提供了援助，像是日本東北大地震時，台灣的捐款是全球最多的，金額加起來是其他各國捐款的總和；另外像是友邦布吉納法索，台灣也發揮創意提供LED燈具，讓當地的小朋友晚上有燈可以照明念書。1060329

(中央社)