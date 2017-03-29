旅法陸民遭擊斃 大陸外交部要求真相
旅居法國巴黎中國大陸公民日前遭到法國警方擊斃，中國大陸外交部發言人陸慷重申，已經指示北京駐法使館啟動應急機制，也要求法國方面盡快查明真相，並確保大陸公民在法國的安全與權益。
一名居住在巴黎的劉姓中國大陸公民日前在自家寓所裡，遭到破門而入的員警槍擊身亡，引發家屬與當地華人不滿，前往警局示威抗議。最後演變成群眾騷動，多人遭到逮捕，並有員警受傷。此事受到國際關注，開槍員警並已經遭到停職調查。
陸慷在中國大陸外交部例行記者會上回答媒體提問時重申，中國大陸外交部領事司和駐法國使館先後向法國駐北京使館、內政部與警方提出緊急交涉，表達中方嚴重關切，要求法國方面盡快查明真相，公布調查結果。
人民日報客戶端報導，陸慷也呼籲法國方面，理解並保持克制，避免再次發生衝突，導致事態升級，積極回應相關人員合理訴求，也希望法國方面能採取切實有效措施，保障在法國大陸公民安全與合法權益。
陸慷表示，中國大陸外交部、駐法國使館會繼續密切關注事件進展，敦促法國妥善處理，中方也主張廣大旅法僑胞應該依法、例行維權。1060329
(中央社)
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