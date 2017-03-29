全球最大粉紅鑽拍賣　預期破全球紀錄　

國際拍賣公司蘇富比將於4月4日在香港拍賣一顆重59.6克拉的粉紅鑽石，估價6000萬美元，預料將會打破全球粉紅鑽石的拍賣紀錄。

蘇富比國際珠寶部環球主席David Bennett說：「『粉紅之星（The Pink Star）』份量超然，重達59.6克拉，加上顏色濃艷絕倫，品質超越歷史上任何粉紅鑽，無可匹敵。」

據介紹，「粉紅之星」的顏色和淨度都獲得美國寶石學院給予同類型鑽石的最高評級。這顆鑽石的原石重132.5克拉，由鑽石商戴比爾斯（De Beers）公司1999年在非洲開採，經兩年打磨及切割而成。

蘇富比曾於2010年在日內瓦成功拍賣一顆粉紅鑽石，名為「The Graff Pink」，這顆鑽石重24.78克拉，當年的拍賣價是4620萬美元，創下粉紅鑽石的世界拍賣紀錄。

由於「粉紅之星」比「The Graff Pink」重約一倍，因此，勢必會打破粉紅鑽石的世界拍賣紀錄。

香港富商劉鑾雄在鑽石拍賣市場上相當知名，過去幾年，他多次以高價拍得數顆名鑽，包括於2015年在日內瓦蘇富比拍賣會上以4850萬美元拍得一顆名為「The Blue Moon of Josephine」的藍鑽。1060329

(中央社)