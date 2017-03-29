Selfish Burger推期間限定櫻花漢堡 4月4日前快嘗鮮
漢堡專賣店elfish Burger喀漢堡又推新品啦！不讓日式料理專美於前，這一次喀漢堡要你在漢堡裡喀到櫻花。本款櫻花口味漢堡，採用的是日本進口鹽漬櫻花，加上新鮮火龍果製成的粉紅色醬汁，配上紫高麗、紫洋蔥、牛番茄、小豆苗，吃得到春天的櫻花氣息，漢堡肉採用美國Choice等級的牛排原塊，當天現絞現煎，充滿肉汁香與鮮嫩口感。
春日限定的櫻花漢堡，售價230元，僅在Selfish Burger世貿本店推出，即日起推出至4月4日止，有興趣的民眾要把握時間。
Selfish Burger喀漢堡 世貿門市
地址：台北市信義區莊敬路 180 號/ 捷運 101 /世貿站2號出口(四四南村正對面)。
營業時間：周一~周日11:30~22:00。
(中時)
關鍵字：Selfish Burger、櫻花漢堡
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