教長將力爭教育人員和公務員退撫待遇一致 否則願負責
警消今到立法院前抗議年金改革，前來聲援的全國教育產業總工會的教師們，則轉到教育部前嗆聲，部長潘文忠最後走入人群，保證「不會讓教育夥伴們受到委屈」，他將堅持讓教育人員的退休待遇和公務員一致，如果做不到，會負起全責。
警消雖然是到立法院前抗議年金改革，但位在旁邊的教育部也架起蛇龍及拒馬，並布署大量警力，以免流竄民眾入侵。果不其然，前來聲援的全教產約百名教師們，下午3、4點時轉到教育部前嗆聲，他們高喊「部長出來」，並用群眾之力要推倒拒馬，一度緊張。
為化解危機，教育部決定讓全教產理事長黃耀南等4人跨過拒馬進教育部和潘文忠溝通，竟過約半小時後，雙方有了一些共識，黃耀南等人勸潘文忠直接到教育部門口和老師們對話，必可得到掌聲。
最後，潘文忠走過拒馬進入人群，他向老師們表示，教育人員與公務員退撫的制度、標準及採計方式，過去長期以來都是一致的，他承諾，在年金改革中，仍會堅持這個原則，如果做不到，他會負起全責。
(中時)
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