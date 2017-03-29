熬過周末11度濕冷 吳德榮：下周再迎晴朗天
前中央氣象局預報中心主任吳德榮於專欄洩天機教室指出，周六晚至周日晨冷空氣最強，下周一清晨「輻射冷卻」作用最大，中部以北沿海空曠地區約可降至11度左右，都會區則可降至12、13度，且濕冷，但下周一白天至下周三高氣壓籠罩，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣晴朗穩定，但日夜溫差仍大。
吳德榮指出，周五下午至周六上午，鋒面快速通過，中部以北、南部伴隨「對流性」降雨，山區雨勢較大，南部平地也有降雨機率；較強冷空氣也隨鋒面南下，氣溫急劇下降，天氣濕冷。
周六下午雨漸停歇，天氣轉乾冷，周六晚至周日清晨，氣溫降至最低。周日高氣壓籠罩、天氣晴朗穩定，但冷空氣仍強，白天雖因日照而氣溫略回升，但入夜後「輻射冷卻」作用很強，下周一清晨，空曠、靜風地區，氣溫甚至會降更低，一定要注意保暖。
吳德榮表示，於周五晚來襲的冷空氣，已達「大陸冷氣團」標準，能否突破「強烈大陸冷氣團」（台北市≦12.4度）門檻，則待觀察。
(中時)
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