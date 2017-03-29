軍人忠靈祠春祭，澎湖防衛指揮部指揮官王興禮主祭

3月29日澎湖縣軍人忠靈祠春祭，由澎湖防衛指揮部指揮官王興禮主祭。為緬懷國軍先烈為國捐軀的精神，澎湖縣政府於29日上午8時30分假本縣軍人忠靈祠辦理春季國殤祭典。

祭典由澎湖防衛指揮部指揮官中將王興禮擔任主祭官、縣府副縣長林皆興率一級主管及機關首長、澎湖縣替代役備役役男編管中心吳秘書為與、陪祭，其他與會者尚有陸、海、空軍弟兄及在營為國捐軀英雄之遺族參加。典禮在肅穆的氣氛中進行；祭祀典禮結束後，接著主祭官慰問遺族代表。隨後並帶領部隊長至吉星文上將、趙家驤中將、章傑少將及顧兆祥少將墓園捻香祭拜，整個典禮過程莊嚴、肅穆。

縣府民政處表示此次祭典，承蒙澎湖防衛指揮部調派機步營及裝騎營弟兄，協助軍人忠靈祠整理內部及園區四週環境，使忠靈祠園更加清幽、肅穆。忠靈祠園區環境優美，可與隘門沙灘及林投公園等遊憩景點連成一線，擴大旅遊動線，歡迎遊客到此一遊。

(中時)