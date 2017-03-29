史上最遙遠的10公尺 5人困海上半小時

恰巧進港的海巡艇，將擱淺在距岸10公尺遠的膠筏拖回港內。（周綾昀翻攝）

恰巧進港的海巡艇，將擱淺在距岸10公尺遠的膠筏拖回港內。（周綾昀翻攝）

距岸10公尺，卻是遙遠的距離！今上午1艘膠筏因油管堵塞失去動力，在距岸僅剩10公尺的後壁湖港港嘴處擱淺，被困半小時，恰巧恆春海巡隊巡防艇結束勤務返回後壁湖港時，膠筏上蘇姓船長和4名釣客趕緊大呼和揮手，在巡防艇的拖救下才脫困。

蘇姓船長今日早上6點，載著4名釣客從後壁湖出港要往東部去釣魚，不料開到墾丁大灣海域時，卻發現油管疑似堵塞，造成引擎運轉不順，便返港修理，一直開到快進後壁湖港時，突然完全失去動力，還被海流帶到港嘴右邊處擱淺。

5人在距岸10公尺處，被困約半小時，幸好看到要進港的海巡艇馬上揮手請海巡人員幫忙拖救，有驚無險的返回港內，讓蘇姓船長苦笑，「這是史上最遙遠的10公尺」。

恆春海巡隊表示，這類膠筏通常不會備槳，船體重再加上擱淺在礁岩上，因此即使距離港口僅剩幾步的距離，也很難自行脫困，幸好今日海況佳，又發現的即時，才沒釀成意外，也提醒漁船或遊艇平時應加強機械維保，並注意氣象變化。

(中時)