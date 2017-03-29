史上最遙遠的10公尺 5人困海上半小時
距岸10公尺，卻是遙遠的距離！今上午1艘膠筏因油管堵塞失去動力，在距岸僅剩10公尺的後壁湖港港嘴處擱淺，被困半小時，恰巧恆春海巡隊巡防艇結束勤務返回後壁湖港時，膠筏上蘇姓船長和4名釣客趕緊大呼和揮手，在巡防艇的拖救下才脫困。
蘇姓船長今日早上6點，載著4名釣客從後壁湖出港要往東部去釣魚，不料開到墾丁大灣海域時，卻發現油管疑似堵塞，造成引擎運轉不順，便返港修理，一直開到快進後壁湖港時，突然完全失去動力，還被海流帶到港嘴右邊處擱淺。
5人在距岸10公尺處，被困約半小時，幸好看到要進港的海巡艇馬上揮手請海巡人員幫忙拖救，有驚無險的返回港內，讓蘇姓船長苦笑，「這是史上最遙遠的10公尺」。
恆春海巡隊表示，這類膠筏通常不會備槳，船體重再加上擱淺在礁岩上，因此即使距離港口僅剩幾步的距離，也很難自行脫困，幸好今日海況佳，又發現的即時，才沒釀成意外，也提醒漁船或遊艇平時應加強機械維保，並注意氣象變化。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。