川普終於改用iPhone　推特發文親撰

川普一直偏好使用安卓手機，讓美國國會與安全部門相當擔憂。不過白宮社群媒體主任已證實川普已改用iPhone。圖為川普在去年競選期間使用手機與他人通話的檔案照。（圖／美聯社）

白宮負責社群媒體的史卡比諾在推特上發文，指川普已改用iPhone,而且推文都是自已寫的。（圖／Dan Scavino Jr.推特）

美國總統川普終於聽從幕僚建議，放棄使用較不安全的安卓系統，並改用iPhone手機。白宮社群媒體主任史卡比諾(Dan Scavino Jr.)在推特發文表示，最近幾周川普都用iPhone來發布推特文章，而且文字內容都是由總統親撰。

據科技網站The Verge報導，細心的推特用戶注意到川普的推特帳號最近數周出現「發自iPhone」字樣，但不知這些推文是川普自已撰寫還是由其幕僚代為操刀。

報導指出，川普自上任以來不斷遭到批評使用較不安全的舊型安卓手機，他原來使用的可能是三星手機，一直使到1月20日就職之後的第5天都還在用它在推特上發文。

川普使用手機的習慣讓國會相當擔憂，兩名參議員在2月寫信給國防部長馬提斯(Jim Mattis)，向他抱怨兩件事：一是總統在手機上發表的文字沒有留下任何書面紀錄，二是這部沒有安全防護的手機會讓駭客輕易入侵。沒多久川普還在他的佛羅里達別墅被記者拍到用手機的閃光燈當作照明，用來閱讀有關北韓試射飛彈的機密報告。

報導說，川普改用iPhone也證實他對蘋果公司態度確有改變，競選期間他因蘋果不願協助聯邦調查局將恐怖份子手機解鎖而呼籲抵制蘋果產品。川普說，他有三星手機也有iPhone，如果蘋果不願配合FBI解鎖，他將不再使用iPhone手機。

川普的新iPhone雖然是比舊型iPhone有更好安全防護，當然跟其他手機一樣也免不了會遭到駭客攻擊，尤其做為全球最重要政治人物，其手機當然會招致有心人士覬覦，使用市售的型號恐怕難以保證安全。解決方式或許可以跟歐巴馬一樣，使用功能受限但有安全鎖定的專用手機，不過川普這麼愛上推特發文，這個選項恐怕他也不會接受。

(中時電子報)