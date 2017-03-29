正心中學美術班 畫出被忽略的斗六景色

斗六市正心中學學生在斗六市公所一樓展出「花園城市在斗六」畫展，今天上午開幕。（斗六市公所提供）

斗六市的容顏是甚麼？透過正心中學美術班學生筆下描繪，是「恬靜的午後」、「城市光環」、「雲中街古意」…從圓環、棒球場、夜市，到繪本館、雲中街、玫瑰天主堂，形象都鮮活了起來。

「花園城市在斗六」學生作品系列展，第二檔期邀請雲林縣內創校歷史悠久的正心中學策展，共34件作品參與。

正心中學校長林佳慧表示，為了這次展出，美術班決定把「花園城市在斗六」做為學生的寒假作業主題，老師介紹著名景點、特色建築、人文風情，讓學生自行去收集資料。

她說，雖然部分學生不是本地人，但在寒假找資料、利用網路和老師討論，也創作出了讓人驚艷的作品，共募集到素描、水彩、水墨、版畫、設計等各類作品約五十多件，由學校四位美術老師評選後再參與展出。

林佳慧表示，34幅品是能代表斗六樣貌的用心之作，她身為斗六的女兒，很感謝市公所能夠給學生們機會，展現才華與學習的成果。

「恬靜的午後」作者林彥昕雖不是斗六人，看到大樹下長輩們聊天，想起自己小時和爺爺奶奶香出的情景，覺得非常親切熟悉，充滿回憶。

「雲中街古意」作者吳佩儀透過留白及不透明技法，畫出了寧靜的雲中街日治氛圍。

市長謝淑亞表示，透過學生們的畫筆，看到不一樣的斗六，發現原來沒注意過的角落，沒認真欣賞過的四季色彩，邀請學生們呈現眼中的斗六，就是期待大家共同打造心中的花園斗六。

(中時)