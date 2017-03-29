青年薪資停滯 馬英九：服貿沒過影響

前總統馬英九至國立暨南國際大學演講，講題為「中華民國在國際社會的新角色」。（廖肇祥攝）

前總統馬英九至國立暨南國際大學演講，講題為「中華民國在國際社會的新角色」，並接受學生的提問。（廖肇祥攝）

前總統馬英九至國立暨南國際大學演講，講題為「中華民國在國際社會的新角色」，演講前贈書給校長蘇玉龍。（廖肇祥攝）

前總統馬英九29日下午至國立暨南國際大學演講，講題為「中華民國在國際社會的新角色」，馬英九詳述台北市長、總統任內國際事務上的政績，也在329青年節的這天，批評服貿協定因學運而中斷，是台灣「自甘落後」。

馬英九應暨南國際大學的邀請，至暨大方型劇場演講，吸引約500多位同學排隊聆聽，馬英九以中華民國應為和平締造者、國際人道協助者、文化交流、新科技商機推動者、中華文化領航者的角度，提出台灣如何在國際社會立足的藥方，並且詳述台北市長、總統任內推動台日漁業協議、東海和平倡議、鼓勵開放東南亞國家學生至台灣就讀、出國免簽證國家增加到164國等政績。

今年318學運屆滿三週年，今日又適逢青年節，馬英九演講開放提問，有同學問台灣薪資停滯、高科技人才因為薪水外流，問馬英九有何解決辦法？馬英九指出，主要問題出在台灣產業結構沒有改變，兩岸關係停擺，他並指出，兩岸服務貿易協定在立法院被阻擋，造成了很大的影響，他並引用華爾街日報標題指「台灣自甘落後」，服貿協定不是出賣台灣，辯駁「我作台灣總統八年，只有出賣過台灣水果而已啊」。

馬英九以至大陸發展的台商服務業為例，比如象王企業，已是大陸10大洗衣連鎖店，廣告口號是「洗不掉，找象王」；經營餐飲的王品，3年前已有50多家據點，寶島眼鏡、小林眼鏡也是；東京著衣，商品便宜又好用，宅配做很好，原本與福建省有合作機會，發展據點，卻因為服貿協定沒過的政治關係阻礙，如果這些問題能克服的話，薪資才能成長。

因為薪資停滯，也有同學問及台灣人才外流問題？馬英九回答，不用擔心人才外流，外流人才就像「把錢存在外國」，只要把台灣的環境做好，回流人才會「把錢提回來，還帶回利息」。他並提到總統任內兩岸關係是60多年來最好的，原本要推動兩岸互設辦事處，對岸不願意來台灣設立，顧慮是「台灣的學運」，台灣不應再讓意識形態，破壞經濟規律。

(中時)