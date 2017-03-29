未來的桃園之光　模範兒童表揚

2017年度模範兒童表揚29日舉行，市長鄭文燦頒獎表揚全市889名市模範兒童，並與每位模範兒童合影留念。（甘嘉雯攝）

2017年度模範兒童表揚29日舉行，市長鄭文燦親臨頒獎表揚全市889名市模範兒童，並與每位模範兒童合影留念，瑞埔國小吳玲安對繪畫、文學及設計擁有敏於常人的天賦，三光國小林霈姍是孝順勇敢的好孩子，教育局表示，這些小朋友足以作他人模範。

吳玲安曾連續6個學年度榮獲兒童文學創作獎、2013、2014、2015學年度美術創作繪畫類及漫畫類優等獎；三光國小林霈姍主動幫助父母，不畏強風豪雨，屢次在艱難險境中協助父母搶收蔬菜，讓家中經濟不致有斷炊之虞。

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