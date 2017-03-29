未來的桃園之光 模範兒童表揚
2017年度模範兒童表揚29日舉行，市長鄭文燦親臨頒獎表揚全市889名市模範兒童，並與每位模範兒童合影留念，瑞埔國小吳玲安對繪畫、文學及設計擁有敏於常人的天賦，三光國小林霈姍是孝順勇敢的好孩子，教育局表示，這些小朋友足以作他人模範。
吳玲安曾連續6個學年度榮獲兒童文學創作獎、2013、2014、2015學年度美術創作繪畫類及漫畫類優等獎；三光國小林霈姍主動幫助父母，不畏強風豪雨，屢次在艱難險境中協助父母搶收蔬菜，讓家中經濟不致有斷炊之虞。
康萊爾國小克璦翎常將零用錢積存下來捐贈孤兒院，當她知道罹患癌症的孩童們因為接受治療必需剃髮，刻意花了很長的時間，耐心蓄留25公分長髮捐贈給癌童；黃綺甄是楊心國小潛能班的孩子，個性活潑開朗，單純又善良，樂於與他人分享。
仁善國小李婕宇參加2016世界青少年發明展中一舉榮獲國小組銅牌，她不僅是節奏樂隊直笛手、也是英文朗讀及國語文競賽閩南演說高手、校內微形室內設計比賽的高手；興仁國小陳立晴允文允武，一雙巧手能拉出美妙的琴音，也能舞出鋒芒銳利的劍術。
(中時)
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