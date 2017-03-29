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警消聯盟包圍立院 藍營立委也受困

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警消聯盟包圍立院 藍營立委也受困
國民黨立委費鴻泰也一度「受困」其中，無法進出。費鴻泰雙手一攤，無奈地說群眾應該去包圍總統府，「因為這是蔡英文搞出來的！」（黃世麒攝）
警消聯盟包圍立院 藍營立委也受困
群眾一度衝破警方封鎖線，將中興大樓團團包圍，警方緊急封閉所有出入口，導致採訪的媒體記者被「關」在大樓內，經過協調才開啟鐵門讓記者離開。（黃世麒攝）
警消聯盟包圍立院 藍營立委也受困
為抗議年金改革，台灣警消聯盟29日在台北發起遊行，兵分7路「遍地開花」，其中一路包圍立法院，一度衝破鎮江街管制點。（黃世麒攝）

為抗議年金改革，台灣警消聯盟29日在台北發起遊行，兵分7路「遍地開花」，下午群眾一度衝破警方封鎖線，將中興大樓團團包圍，警方將所有出入口的鐵門拉下，連國民黨立委費鴻泰也一度「受困」其中，無法進出。費鴻泰雙手一攤，無奈地說群眾應該去包圍總統府，「因為這是蔡英文搞出來的！」

(中時)

關鍵字：台灣警消聯盟立委費鴻泰年金改革
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