桃園市中壢漁會選舉理事、監事 過程順利

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桃園市中壢區漁會29日舉辦第1次新任會員代表大會，選出9席理事及3席監事，並將於4月7日選出理事長及聘用總幹事。(賴佑維)

桃園市中壢區漁會29日舉辦第1次新任會員代表大會，選出9席理事及3席監事，並將於4月7日選出理事長及聘用總幹事，地方人士指出，理事長由葉國傑當選、聘用總幹事黃德汶，並由黃清旺擔任常務監事，幾乎可說是定局。

(中時)