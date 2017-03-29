菲採購軍機FA-50 過境高雄小港機場

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菲律賓向南韓採購的2架FA-50戰鬥機過境高雄小港國際機場，圖為今天上午起飛的英姿。（呂素麗翻攝）

菲律賓向南韓採購的2架FA-50戰鬥機交機前夕，昨天下午飛抵高雄小港國際機場過夜加油補給後，今天上午由小港機場起飛飛往菲律賓，吸引大批航空迷前往捕捉它起飛英姿。

據透露，菲向南韓採購12架新軍機，分6梯次飛往菲律賓交機，交機前，陸續過境高雄小港國際機場加油，今天是第4梯次的2架軍機從小港機場飛離。

(中時)