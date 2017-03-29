被流放至黑龍江 他尋根獻詩表「我的根在台灣島」

黃斌（下）與縣府文化處長吳錦發（上）研究杜君英衣冠塚的首字「逆」字，以及代表英雄淚的「杜」字多一點。（屏東縣政府提供）

黃斌看見佳冬鄉賴家村的下埔頭三山國王廟之土地公神牌書寫「大郡鹿」（即「大昆麓」）等眾多古地名，反映屏東族群遷徙史。（屏東縣政府提供）

黃斌看見杜君英衣冠塚對聯有「莫以勝敗論英雄」，十分感慨。（屏東縣政府提供）

解開身世之謎！祖先300年前因朱一貴事件被流放至寧古塔的黑龍江人黃斌，近日來臺尋根，屏東縣府文化處邀請學者與文史工作者，帶黃斌尋訪先民英雄事蹟與相關文化景點，協助解開身世之謎，他則獻詩「我的根在台灣島」聊表感謝之意。

來自黑龍江的黃斌發現祖譜中記載祖先來自台灣，雍正3年因叛案連坐，被發遣寧古塔，但在東北光憑閱讀族譜與有限文獻始終不足，因此他決定開啟這趟台灣尋根之旅，並在高雄市圖書館找到，家鄉在枋寮鄉的蛛絲馬跡。

縣府得知後，找來學者與文史工作者，共遊位於內埔鄉中林村，曾與朱一貴合作起義的杜君英衣冠塚、佳冬鄉大同村的朱一貴養鴨基地大武丁、佳冬鄉賴家村裡書寫「大郡鹿」等眾多古地名的下埔頭三山國王廟之土地公神牌等，尋覓祖先足跡。

4月2日即將返回黑龍江的黃斌，難掩興奮直說此生已無憾，一時興起還特別獻詩念到，「我的根在臺灣島，三百年前風雨飄，踏過千山和萬水，寧古塔灑下根苗」，已藉此表達這趟旅程的收穫與滿滿的感謝。

隨行解說的教授簡炯仁表示，朱一貴、杜君英、林爽文等人被清朝殖民政權記載成逆賊，但站在台灣史觀立場，他們都是官逼民反的英雄，至於黃斌族譜提到的「大昆麓」古地名，以屏東來說是指現枋寮鄉東海村與大庄村一帶，但也不排除是在雲林嘉義臺南一帶，受限於時間短促，他邀請黃斌再多回來幾趟，做田野查訪。

(中時)