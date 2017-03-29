開創醫療新技術 慈濟與台灣粒線體合作
花蓮慈濟醫院今日與台灣粒線體應用技術公司簽署合作書，攜手開發新醫療技術。目前正著手合作進行治療類帕金森氏症的幹細胞新藥研發計畫。
花蓮慈濟醫院表示，成立於2014年3月的台灣粒線體公司成立於2014年3月，由鄭漢中博士擔任董事長，團隊進行粒線體的研發與工程化應用技術平台的發展，陸續與中國醫藥大學、中興大學、東華大學、馬偕醫學院已有多項研發計畫正在進行。
今天下午花蓮慈濟醫院院長林欣榮與鄭漢中簽署合作意向書。
雙方合作事項，第一是研發新藥；第二是在臨床試驗上的合作，包括以自體脂肪幹細胞治療類帕金森病人、其他目前臨床前動物實驗有潛力的幹細胞治療標的，以及諮詢顧問；第三是技術移轉。
目前正著手合作進行治療類帕金森氏症的幹細胞新藥研發計畫，其中運用自體脂肪幹細胞治療帕金森病的研究，已進入在送衛福部食藥署 (TFDA)審查前，向財團法人醫藥品查驗中心（CDE）提出臨床前諮詢階段，並已得到CDE的法規諮詢建議。
鄭漢中指出，未來TFDA審查通過後，將與花蓮慈院合作進行「MitoCell治療帕金森氏症人體臨床試驗」。
鄭漢中也稱讚林欣榮院長帶領的腦神經團隊非常權威，他希望透過雙方合作，擦亮台灣生技醫學品牌。1060329
(中央社)
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